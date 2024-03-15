مسلسل لحظة غضب الحلقة 5.. يمنى تعترف لصديقتها بقتل زوجها

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل لحظة غضب بدخول الفنان محمد شاهين، الذي يجسد دور «مصطفى»، منزله، ويشعر بوجود شخص في المنزل فدخل غرفته، وعندما دخل قامت صديقة يمنى، زوجة أخيه التي كانت تبحث عن «بليزر» مصطفى لإخفاء جريمة يمنى، بضربه على رأسه بالفازة، وذهبت مسرعة إلى سيارة يمنى التي كانت تنتظرها أمام المنزل.

«يمنى» وصديقتها تحرقان «بليزر» مصطفى

وذهبت بعد ذلك صبا مبارك «يمنى» وصديقتها في أحد الشوارع وحرقتا «بليزر» مصطفى الذي عليه دم زوج يمنى، الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج.

مصطفى دخل في غيبوبة بعد نقله للمستشفى

وبعد ذلك ذهبت زوجة محمد شاهين «مصطفى» إلى المنزل لتصدم بمنظر مصطفى وهو ملقى على الأرض وتحيطه الدماء فتنقله إلى المستشفى، ليخبرهم الدكتور أنه دخل في غيبوبة.

الشرطة تعثر على جثة شريف

وفي نهاية الحلقة اتصلت فاطمة بيمنى لتقول لها إن الشرطة عثرت على جثة شريف وطلبوا منهم التعرف عليه وعندما ذهبوا إلى المشرحة للتعرف على الجثة لم تكن جثة محمد فراج «شريف» داخلها، بل كان شخص آخر.

اعترفت يمنى لصديقتها بأنها قتلت زوجها لتكون الوحيدة التي تعرف جريمتها، وتنتهي الحلقة باستفاقة مصطفى من الغيبوبة.