شهدت مساجد محافظة الاسماعيلية رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى على مدار شهر رمضان المبارك لاستقبال المصلين، بالتزامن مع إعلان هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الجمعة 15-3-2024 ومواقيت الصلاة في المحافظات المختلفة.

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الجمعة 15-3-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الجمعة 15-3-2024، الذي يأتي في تمام الساعة الرابعة و34 دقيقة صباحًا في جميع المساجد الموزعة على المراكز والأحياء والقرى.

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، لعام 2024، فإن موعد صلاة الفجر في الاسماعيلية اليوم الجمعة 15-3-2024، في تمام الساعة الرابعة و49 دقيقة بعد ربع ساعة من أذان صلاة الفجر.

وكشف الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، أنّ لجان التفتيش والمتابعة جرى تشكيلها في جميع الأحياء والمراكز، للتأكد من عمل المساجد بشكل دوري وانتظام وجود الأئمة داخل المساجد.

عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 15-3-2024 في الإسماعيلية

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك في الإسماعيلية، فإن عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 15-3-2024، تصل إلى 13 ساعة و46 دقيقة متواصلة بزيادة 8 دقائق عن أول يوم صيام في رمضان هذا العام.