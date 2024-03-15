4 أيام مرت من شهر رمضان الكريم 2024، إذ يجتهد فيه المسلمون في العبادات والطاعات، ويحرصون على أداء الصلوات في مواقيتها المختلفة، لذا فإن موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الجمعة 15-3-2024، من أبرز ما يشغل أذهان مواطني المحافظة لمعرفة موعد السحور قبل الأذان، وتأدية الصلاة في موعدها المحدد دون تأخير.

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم

وحسب إمساكية شهر رمضان المبارك التي حددتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الجمعة خامس أيام شهر رمضان الكريم، سيكون في تمام الساعة 4:39 صباحًا، ليتقدم 5 دقائق عن أول أيام الشهر الهجري منذ بدايته.

عدد ساعات الصيام في المنوفية اليوم

وعدد ساعات الصيام تبلغ 13 ساعة و46 دقيقة، بزيادة دقيقتين عن الأمس، وفقًا لإمساكية شهر رمضان في محافظة المنوفية، بينما موعد السحور في تمام الساعة 2:19 صباحًا قبل أذان الفجر بأكثر من ساعتين، وموعد الإمساك يكون في تمام الساعة 4:19 صباحًا قبل الفجر بـ20 دقيقة.