رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الجمعة 15-3-2024

كتب:

نظيمة البحرواي
12:10 ص | الجمعة 15 مارس 2024
موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الجمعة 15-3-2024

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الجمعة 15-3-2024

يهتم المواطنون بمعرفة موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الجمعة 15-3-2024، لأداء الصلاة في موعدها، وبدء صيام يوم جديد خلال الشهر المبارك، في خامس أيام شهر رمضان الكريم. 

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الجمعة 15-3-2024

تستعرض «الوطن» في هذا التقرير تقديم خدمة معرفة موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الجمعة 15-3-2024، في إطار اهتمام ملايين المسلمين في المحافظة بتأدية الفرض في وقته. 

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية، يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الجمعة 15-3-2024 خامس أيام شهر رمضان المبارك في الساعة 4:37 صباحا، على أن يكون موعد السحور في الساعة 2:17 صباحا، وموعد الشروق في الساعة 6 و4 دقائق. 

موعد الصلاة في الشرقية اليوم

وحسب إمساكية شهر رمضان، التي تنشرها هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة في الشرقية، اليوم الجمعة 15-3-2024 على النحو التالي:

موعد صلاة الفجر الساعة 04:37 صباحا. 

موعد صلاة الظهر الساعة 12:03 مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 03:28 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:02 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:20 مساءً

اقرأ المزيد:

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024

موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الجمعة 15-3-2024

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الخميس 14-3-2024  

موعد أذان الفجر في قنا اليوم الخميس 14-3-2024

موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الخميس 14-3-2024
بقلم نظيمة البحرواي