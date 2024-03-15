يهتم المواطنون بمعرفة موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الجمعة 15-3-2024، لأداء الصلاة في موعدها، وبدء صيام يوم جديد خلال الشهر المبارك، في خامس أيام شهر رمضان الكريم.

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الجمعة 15-3-2024

تستعرض «الوطن» في هذا التقرير تقديم خدمة معرفة موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الجمعة 15-3-2024، في إطار اهتمام ملايين المسلمين في المحافظة بتأدية الفرض في وقته.

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية، يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الجمعة 15-3-2024 خامس أيام شهر رمضان المبارك في الساعة 4:37 صباحا، على أن يكون موعد السحور في الساعة 2:17 صباحا، وموعد الشروق في الساعة 6 و4 دقائق.

موعد الصلاة في الشرقية اليوم

وحسب إمساكية شهر رمضان، التي تنشرها هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة في الشرقية، اليوم الجمعة 15-3-2024 على النحو التالي:

موعد صلاة الفجر الساعة 04:37 صباحا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:03 مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 03:28 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:02 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:20 مساءً