موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الجمعة 15-3-2024 خامس أيام شهر رمضان

مع بداية خامس أيام شهر رمضان المبارك، اتجهت أنظار أهالي محافظة بني سويف، إلى معرفة موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الجمعة 15-3-2024، إذ أعلنت الهيئة العامة للمساحة إمساكية شهر رمضان، وتضمنت موعد أذان الفجر، إذ يرغب كثير من المواطنين معرفة هذا الموعد من أجل الصلاة وبداية صوم يوم جديد في شهر رمضان.

موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الجمعة 15-3-2024

ووفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، عن مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف، يحين موعد أذان الفجر، في الساعة 4:39 فجرًا، ويحين أذان المغرب في الساعة 6:04 مساءً.

أذان الفجر اليوم في بني سويف الجمعة 15-3-2024

ويرفع أذان الفجر اليوم في بني سويف، الجمعة 15-3-2024 والموافق خامس أيام شهر الصوم، في تمام الساعة 4:39 فجرًا، بحسب ما ورد في إمساكية رمضان 2024، فيما يبدأ موعد السحور في الساعة 2:19، فيما يبدأ وقت الإمساك في بني سويف اليوم 4:19 صباحًا.

عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 15-3-2024 في بني سويف

وبناء على ذلك، تكون عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 15-3-2024 في محافظة بني سويف، 13 ساعة و45 دقيقة صوم، أي بزيادة دقيقتين عن رابع أيام شهر رمضان المبارك، وتقديم موعد صلاة الفجر دقيقتين.