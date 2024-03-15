موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 5 على Watch it اليوم

تدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار من الغموض والتشويق، حول شخصية يمنى التي تعمل شيف في أحد الفنادق الكبرى، وتجسد دورها الفنانة صبا مبارك، ويختفي زوجها شريف، الذي يجسده الفنان محمد فراج في ظروف غامضة يوم الاحتفال بعيد ميلادها.

مسلسل لحظة غضب على منصة Watch it يوميًا

ويعرض مسلسل لحظة غضب على منصة Watch it، يوميًا في تمام الساعة 11 مساءا وبشكل حصري على المنصة، كون المسلسل من إنتاج المنصة الرقمية Watch it.

مسلسل «لحظة غضب» يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسل «لحظة غضب» يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومكون من 15 حلقة، ويقوم ببطولته صبا مبارك، محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج آي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

الشرطة تعثر على جثة شريف

وضمن أحداث الحلقة الخامسة، وفي نهاية الحلقة اتصلت فاطمة بيمنى لتقول لها إن الشرطة عثرت على جثة شريف وطلبوا منهم التعرف عليه وعندما ذهبوا إلى المشرحة للتعرف على الجثة لم تكن جثة محمد فراج «شريف» داخلها، كان شخص آخر.

يمنى تعترف لصديقتها بقتل زوجها

وفي نهاية الحلقة، اعترفت يمنى لصديقتها بأنّها قتلت زوجها، لتكون الوحيدة التي تعرف جريمتها، وتنتهي الحلقة باستيقاظ مصطفى شقيق زوجها من الغيبوبة، بعد ضربه على رأسه من صديقة يمنى التي كانت تحاول إخفاء جريمة صديقتها.