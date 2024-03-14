موعد عرض ملسل «لحظة غضب» الحلقة 5 على Watch it اليوم

يعرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 5، بطولة الفنانة صبا مبارك في تمام الساعة 11 مساء على منصة Watch it الرقمية بشكل حصري.

مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك

مسلسل لحظة غضب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومكون من 15 حلقة، بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

يمنى تبحث عن صديق لمساعدتها في إخفاء قتل زوجها

وعاشت الفنانة صبا مبارك التي تجسد دور يمنى لحظات توتر وقلق في الحلقة 4 من المسلسل، وتبدأ البحث عن أحد الأصدقاء لمساعدتها في إخفاء جريمتها وهي قتل زوجها الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج في الحلقة الماضية.

وقرر الفنان محمد شاهين الذي يجسد دور شقيق زوجها إبلاغ قسم الشرطة عن اختفاء شقيقه، فيذهب إلى يمنى ليصطحبها إلى القسم لتحرير محضر تغيب، ويتحركان بالسيارة التي بها جثة شريف، وخلال طريقهما إلى القسم يتم توقيفهما في أحد لجان التفتيش ويطلب منهما الضابط تفتيش السيارة لكنه يتراجع.