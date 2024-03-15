أول صورة لفريدة سيف النصر بعد نقلها إلى المستشفى

تعرضت الفنانة فريدة سيف النصر، لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، وطالبت جمهورها بالدعاء لها.

تفاصيل الوعكة الصحية لفريدة سيف النصر

ونشرت فريدة سيف النصر مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي «فيسبوك»، وعلقت عليها قائلة: «غرفتي في مستشفى الزهراء لبنان.. الحمد والشكر لله.. لا تقلقوا عمر الشقي بقي».

وتوالت عليها التعليقات من الجمهور متمنين لها الشفاء العاجل بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة، دخل على إثرها إحدى المستشفيات.

زيزي سيف النصر توجه رسالة إلى عمتها

ووجهت البلوجر زيزي سيف النصر رسالة إلى عمتها قائلة: «عمتو في المستشفى ادعولها ربنا يشفيها ويعافيها ويطمننا عليها وتقوم بألف سلامة يا رب، ربنا يحفظك يا رب ونشوفك دايماً بخير يا أحن وأطيب وأجدع قلب في الدنيا، وترجعيلنا بمليون سلامة يا حبيبتي يارب».

محطات في حياة فريدة سيف النصر

ولدت في حي العجوزة بمدينة القاهرة، اكتشفها في بداياتها المخرج حسام الدين مصطفى، وأيضًا الفنان جورج سيدهم الذي ضمها لفرقة ثلاثي أضواء المسرح، ومن أهم أعمالها السينمائية: مين فينا الحرامي، بديعة مصابني، أبناء الصمت، ديل السمكة.

ومن أهم أعمالها التلفزيونية: بدون ذكر أسماء، شيخ العرب همام، عفاريت السيالة، الرحايا.