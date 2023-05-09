فريدة سيف النصر عن عدم زواجها مرة أخرى: «أنا صعيدية وتركيبتي زي أمي»

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر عن سبب عدم زواجها مرة أخرى، قائلة إنها قررت ترك العمل وعدم الزواج مرة أخرى بسبب ابنها، إذ أنها صعيدية وتركييبتها مثل والدتها، لذلك لم تستطيع ترك ابنها مع رجل غريب من أجل عملها، متابعة أن الزواج من رجل غريب وتركه مع أولادي، هل سيعامله مثل الأب الأصلي؟

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»: «الدنيا أصبحت غريبة وتخوف، ومن الصعب أن استأمن ابني أو بنتي مع حد تاني، حتى لو الراجل كويس جدا فأنا طبيعتي متقدرش»، مشيرة إلى أنها تكتب عن أمها قصة، مضيفة: «أنا جدة تافهة ولذيذة جدا، وأحفادي بياخدوا إكسسواراتي، وباخد منهم إذن قبل ما أنزل».

وتابعت: «الكلب اللي بربيه مبحبش حد ياخده، عشان كده خوفت على ابني وقررت متجوزش»، مشيرة إلى أنها ربت ابنها تربية «فل».