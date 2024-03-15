تنطلق اليوم عرض الحلقة 5 من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، على شبكة قنوات ON، ضمن خريطتها الدرامية للموسم الرمضاني 2024، واذي يضم عدد كبير من الأعمال المتنوعة.

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 5 على قناة ON Drama اليوم

ومن المقرر أن يبدأ موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 5 على قناة ON Drama اليوم، بطولة الفنان أحمد العوضي فى الساعة التاسعة مساءًا، بالاضافة للساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، على شاشة قناة ON، إلي جانب عرض الحلقات عبر منصة watch it الالكترونية.

أبرز أحداث الحلقة 4 مسلسل حق عرب

وشهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل حق عرب العديد من المشاهد التشويقية والتى تصاعدت بها الأحداث بعد تورط عرب السويركي الذي يجسده أحمد العوضي فى قضية قتل، والقبض عليه وترحيله للنيابة من أجل التحقيقات.

مسلسل حق عرب تم تصويره فى عدة مناطق شعبية من بينها شارع المعز، وهو من بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، سلوي عثمان، وفاء عامر، وليد فواز، دينا فؤاد، وعدد كبير من الفنانين من اخراج اسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.