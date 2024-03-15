مسلسل حق عرب الحلقة 4.. 3 سيناريوهات متوقعة لبراءة «السويركي»

خلال أحداث الحلقة 4 من مسلسل حق عرب، جرى حبس عرب السويركي «أحمد العوضي»، بتهمة قتل الداية حسنية، وسط محاولة المعلم عبدربه وصباح الجياش، لإثبات برائته بعد عثور الشرطة عليه داخل منزل الداية بعد مقتلها، ودخول ابنتها الوحيدة «منى» ومشاهدته يقف أمام جثة والدتها.

محاولات كثيرة بذلها المعلم عبدربه لإثبات براءة عرب السويركي من تهمة قتل الداية حسنية، قبل عرضه على النيابة، وبعد مشاهدة أحداث الحلقة 4 من المسلسل، توقع محبو الفنان أحمد العوضي، من خلال التعليقات على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 3 سيناريوهات لإثبات برائته.

3 سيناريوهات متوقعة لخروج «عرب» من السجن

تفريغ كاميرات محل الهواتف المحمولة الذي كان به «عرب» رفقة حنان وتجسد دورها الفنانة دينا فؤاد، وهو ما يثبت أنه كان في ذلك المكان في توقيت حدوث الجريمة، كما أنه يمكن معرفة نتائج البحث الجنائي لرفع بصماته من المنزل التي ستثبت أنه لا علاقة له بالجريمة، وأخيرًا شهادة صاحب محل الهواتف المحمولة و«حنان» بأنه كان برفقتهم.

موعد عرض مسلسل حق عرب

وتعرض قناة ON Drama مسلسل حق عرب، من بطولة أحمد العوضي، وبعض من الفنانين، يوميًا في الساعة التاسعة مساءً، بينما الإعادة في الساعة الثالثة عصرًا، كما تعرض الحلقات تزامنًا على منصة watch it الإلكترونية، بدون فواصل إعلانية.