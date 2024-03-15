خطوات لتسهيل غسل الصحون المتراكمة في رمضان.. «مش هتاخد دقايق»

يعرف شهر رمضان المبارك بكثرة الوجبات والأطباق التي يتم تقديمها على السفرة خاصة في وجبة الإفطار، وهو ما قد يشكل أزمة لبعض ربات البيوت عند غسل وتنظيف الصحون لكثرة أعدادها وتراكمها في بعض الأحيان حتى ساعات السحور.

ومع زيادة أعداد الصحون المستخدمة في تقديم وجبة الإفطار خلال أيام شهر رمضان المبارك، عادة ما تبحث العديد من ربات البيوت عن خطوات لتسهيل تنظيف الأطباق وغسلها دون الشعور بعناء أو مجهود كبير.

خطوات لتسهيل غسل الصحون

قدم موقع «thespruce» العالمي مجموعة من الخطوات لتسهيل غسل الصحون المتراكمة في تحضير الوجبات الكبيرة، وهو ما نستعرضه في السطور الآتية.

- كشط بقايا الطعام

قبل البدء في غسل الصحون يمكنك أخذ بضع ثوانٍ لكشط أي بقايا متبقية على الأطباق أو الأواني أو المقالي التي يتم التخلص منها مع النفايات في سلة المهملات.

وللقيام بتلك الخطوة الأولية يمكنك استخدام ملعقة مطاطية لمنع حدوث الخدش، ولا تتركي مصرف الحوض أو مصرف القمامة مسدودًا، وذلك لأن ترك الشحوم في المصرف قد يؤدي إلى انسداد الأنابيب.

- استخدام سائل جيد للتنظيف

من الخطوات التي تسهل من عملية غسل الصحون المتعددة هي استخدام سائل قوي ومناسب لغسل الأطباق، وذلك لأنه قوته تجعل عملية التنظيف أسهل، لذا ينصح الخبراء باستخدام سائل يحتوي على تركيز عالي من المواد التي ترفع الطعام من أسطح الأطباق وتعلقه في مياه الأطباق، وكذلك المذيبات التي تحلل الشحوم، والمكونات المضادة للبكتيريا مثل أحماض اللاكتيك.

- نقع الصحون قبل الغسل

تساعد أيضًا خطوة نقع الصحون لبضع دقائق قبل غسلها في المياه أو المنظف في إذابة الشحوم وبقايا الطعام اللاصقة في الأطباق وكذلك التخلص منها بسهولة.

- التنظيف بالترتيب الصحيح

يفضل أن تبدأي بغسل الأطباق المتسخة بصورة أقل ومن ثم البدء تدريجيًا في الأعلى اتساخًا.