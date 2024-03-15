مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5.. أحمد مكي يحاول التوفيق بين نفادي وأمينة خليل

يواصل الكبير «الفنان أحمد مكي» خلال أحداث الحلقة 5 التوفيق بين نفادي وأمينة خليل، لينعقد الزواج بينهما، حتى يستطيع أن يتخلص من لعنه الشمامة التي أصيب بها في الحلقات الأولى، وترجع أنفه إلى طبيعتها.

محاولات الكبير أوي

وفي الحلقة 4 من مسلسل الكبير أوي8 وصلت الفنان أمينة خليل -التي تظهر بشخصيتها الحقيقية في المسلسل- إلى المزاريطة ظنًا منها أنها ستشارك في مهرجان فني، ولا تعلم أن الكبير يحاول أن يوفق بينها وبين نفادي حتى يتخلص من لعنه الشمامة.

ويحاول الكبير وجوني خلال الحلقة 5 لفت نظر أمينة خليل إلى نفادي حتى تعود أنف الكبير إلى طبيعتها.

أحداث مسلسل الكبير أوي 8

وشهدت الحلقة 4 من مسلسل الكبير أوي 8 أحداثًا عديدة منها محاولات الكبير أوي إقناع أمينة خليل أن تذهب للمزاريطة وبالفعل ينجح، ولكن يفشل في أن يلفت نظرها إلى نفادي والذي تتجاهله منذ وصولها، فيلجأ الكبير إلى جوني كي يساعده في هذه الأزمة ولكنه يفشل هو أيضًا.