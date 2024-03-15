مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5 نفادي يحاول التقرب من أمينة خليل

أحداث كثيرة تشهدها الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي 8، والذي يُعرض عقب أذان المغرب على قناة ON بطولة أحمد مكي، ورحمة أحمد فرج.

نفادي يحاول التقرب من أمينة خليل

وتشهد حلقة اليوم من مسلسل الكبير أوي محاولات نفادي للفت نظر أمينة خليل له بعد إعلان مواصفات، فتى أحلامها وهي الشجاعة والعطاء والذكاء بمساعدة جوني الذي أوهمها بإجراء لقاء معها من أجل الدعاية لمهرجان المزريطة؛ لتعلن عن المواصفات التي تتمناها في شريك حياتها.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

ويشهد الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي 8 أحداثا أشبه بحكايات ديزني، حيث أصيب الكبير أوي في الحلقة الأولى بلعنة الشمامة وتحول إلى عقله إصبع بعد أن رفض تنفيذ طلبها، ثم كبرت أنفه بسبب الكذب مثل بينوكيو، حتى يستطيع إقناع أمينة خليل أن تأتي المزريطة، بحجة ترؤسها لجنة تحكيم مهرجان المزريطة.

ويعرض مسلسل الكبير أوي 8 عقب أذان المغرب مباشرة في تمام 6:05، وفي نفس التوقيت يتم عرضه عبر منصه watch it.