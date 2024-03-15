موعد عرض الحلقة 6 مسلسل لحظة غضب.. ماذا سيحدث لصبا مبارك بعد اعترافها بالجريمة؟

بعد الأحداث الشيقة التي حدثت في الحلقة 5 من مسلسل لحظة غضب، وبعد اعتراف صبا مبارك «يمنى»، بقتلها لزوجها وسبب الجريمة لصديقتها، يبحث الجمهور عن موعد الحلقة 6 لهذا المسلسل.

موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل لحظة غضب

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل لحظة غضب، بطولة صبا مبارك، و يُعرض مسلسل لحظة غضب في تمام الساعة 11 على منصة Watch it.

مسلسل لحظة غضب

عاشت الفنانة صبا مبارك التي تجسد دور يمنى لحظات من التوتر والقلق في الحلقةالماضية، إذ بدأت البحث عن أحد الأصدقاء لمساعدتها في إخفاء جريمتها وهي قتل زوجها الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج في الحلقة الماضية.

مسلسل لحظة غضب

وتدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار من الغموض والتشويق، حول شخصية يمنى التي تعمل شيف في أحد الفنادق الكبرى، ويختفى زوجها شريف في ظروف غامضة يوم الاحتفال بعيد ميلادها.

مسلسل لحظة غضب

يعرض مسلسل «لحظة غضب» من ضمن مسلسلات رمضان 2024 والذي يتكون من 15 حلقة، والمسلسل من بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.