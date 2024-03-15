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دراما المتحدة

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2 على قناة ON اليوم

كتب:

ياسمين محمود
01:06 م | الجمعة 15 مارس 2024
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

لا يزال الكبير أوي يبحث عن مخرج من المأزق، الذي وضع فيه بعد إصاباته بلعنة الشمامة، لذلك يسعى للتخلص من اللعنة، بمحاولة إقناع أمنية خليل بالزواج نفادي.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5 على قناة ON اليوم

ويمكننا مشاهدة أحداث الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي 8 على شاشة قناة ON في تمام الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرةً، ويُعاد على القناة نفسها في تمام الـ3 فجرًا، ويعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تُعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي

ويضم الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي هذا العام عددًا من ضيوف الشرف الذين ظهروا خلال أحداث المسلسل، والذين ظهروا كالتالي في الحلقة الأولى ظهرت الفنانة صفاء الطوخي، والتي قامت بدور «الشمامة»، والمساعده شاكر الخاص بها، والذي يقوم بدوره محمد ثروت، وأخيرا ظهور أمينة خليل بشخصيتها. 

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