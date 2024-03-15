إجابة أسئلة الحلقة 4 من مسابقة أحمد العوضي في مسلسل حق عرب.. اعرف واكسب

منذ بدء شهر رمضان المبارك، حرص الفنان أحمد العوضي على جذب جمهوره إلى مسلسله الجديد حق عرب، عن طريق كسب مكافآت مالية، وسط حالة من التشويق والإثارة لمتابعة الأحداث.

بعد انتهاء كل حلقة من مسلسل حق عرب، يضع الفنان أحمد العوضي ما يقرب من 3 أسئلة عن أحداث الحلقة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ويختار 10 فائزين ليعطيهم المكافأة المالية.

مكافأة مالية وضعها العوضي

ما يقرب من مليون ونصف، إجمالي المكافأة التي وضعها «العوضي» مكافأة للفائزين، الذين يجيبون على أسئلة الحلقة بعد عرضها، وهو ما جعل الجمهور في حالة ترقب دائمة لمتابعة الأحداث، والإجابة على الأسئلة المعروضة بعد انتهاء الحلقة.

هناك 3 أسئلة، طرحها «العوضي» على جمهوره، بعد انتهاء الحلقة 4، التي دارت أحداثها حول حبس عرب السويركي، ومحاولة صباح الجياش، التي تؤدي دورها الفنانة وفاء عامر، في إثبات براءة «عرب»، وانتهت الحلقة بذهاب «صباح» إلى قسم الدرب الأحمر.

إجابة أسئلة مسابقة العوضي

وجاء السؤال الأول:

- الراجل اللي في السجن كان اسمه إيه وعليه مديونيه كام؟

الإجابة: الرجل يُدعى مونجي عبدالخالق، وكان عليه ما يقرب من 40 ألف جنيه.

- الراجل اللي كان مزقوق على عرب في الحبس اسمه إيه؟

الإجابة: يُدعى سيحا من منطقة الدرب الأحمر.

- صباح هتعترف ولا لا؟

الإجابة: حسب التوقعات أنها لا تعترف