بعد الأحداث الشيقة والممتعة التي شهدتها الحلقة 4 من مسلسل الكبير أوي،بدا الجميع يبحث عن موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5 على قناة ON.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5 على قناة ON

ويتم عرض من مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5 على قناة ON الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، ويعاد على نفس القناة في تمام الثالثة فجرًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض في نفس توقيت عرضها الأولى على قناة ON عبر منصة «WATCH IT».

ويذاع مسلسل الكبير أوي 8 على قناة ON العرض الأول في الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على القناة نفسها في تمام الثالثة فجرًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض في التوقيت نفسه على قناة ON عبر منصة «WATCH IT».

ويضم الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.