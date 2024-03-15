موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل إمبراطورية ميم لخالد النبوي بدون إعلانات

ساعات قليلة تفصل جمهور الدراما المصرية عن موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل إمبراطورية ميم لخالد النبوي، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي حول عائلة مختار أبو المجد الذي يجسد دوره الفنان خالد النبوي.

موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل إمبراطورية ميم

ويأتي موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5 على قناة dmc اليوم في تمام الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

وعلى قناة drama dmc يعرض الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا.

وسيتم عرض المسلسل على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء، ومن هذا الرابط

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم يتكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خفيف حول «أرمل» يُدعى مختار أبو المجد، وهو أب يتولى مسؤولية 6 أبناء، يجد نفسه فجأة في مأزق وحيرة عندما يقع في حب امرأة تجعله يفاضل بين مشاعره لها، وبين مسؤوليته تجاه أبنائه.