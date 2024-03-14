مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4.. خالد النبوي يرفض مطالب أولاده

أحداث مثيرة وشيقة جاءت خلال أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4، خاصة بعدما قرر أولاد «مختار» الفنان خالد النبوي أن يقدموا ورقة مطالب من أجل تيسير الأمور بشكل أوقع في المنزل.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4

وضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4، رفض «مختار أبو المجد» مطالب أولاده، خاصة المطلب الذي يتعلق بالكشف عن ميزانية المنزل، ومن حق أي شخص أن يأخذ أموالا دون سؤال أحد.

تفاصيل الحلقة 4 من مسلسل إمبراطورية ميم

كشفت مديحة التي تجسد دورها الفنانة نشوى مصطفى، شقيقة خالد النبوي، أمام أولاده الستة أنه تم عرض 65 مليون جنيه على والدهما مقابل بيع المنزل، ولكنه رفض ولن يوافق على ذلك.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة كل من خالد النبوي، وعدد كبير من الفنانين، أبرزهم حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.