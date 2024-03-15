مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4 .. ظهور خاص للمخرج عمر زهران

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4، شهد العمل تطورا في العلاقة بين «مختار» وأبنائه الـ6، خاصة بعد علمهم بأنه رفض ما يقرب من 65 مليون جنيه لعدم بيعه المنزل.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4 شهدت الحلقة ظهور المخرج عمر زهران، حيث إنه يجسد شخصية المحامي ضياء ويحاول مساعدة حلا شيحة «مي» في الوقوف بجوارها لمساندتها بعد طلاقها.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4

ويذهب المخرج عمر زهران، معها إلى منزل «مختار» معها من أجل التحدث معه للتضامن أجل عدم بيع المنزل، ويقابل شقيقة مختار ويخبرها بكل التفاصيل التي تحدث داخل «كومباوند» ومايفعله كل سكان منطقة المعادي .