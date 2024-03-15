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دراما المتحدة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4 .. ظهور خاص للمخرج عمر زهران

كتب:

ضحى محمد
12:50 ص | الجمعة 15 مارس 2024
عمر زهران

عمر زهران

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4، شهد العمل تطورا في العلاقة بين «مختار» وأبنائه الـ6، خاصة بعد علمهم بأنه رفض ما يقرب من 65 مليون جنيه لعدم بيعه المنزل.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4 شهدت الحلقة ظهور المخرج عمر زهران، حيث إنه يجسد شخصية المحامي ضياء ويحاول مساعدة حلا شيحة «مي» في الوقوف بجوارها لمساندتها بعد طلاقها.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4 

ويذهب المخرج عمر زهران، معها إلى منزل «مختار» معها من أجل التحدث معه للتضامن أجل عدم بيع المنزل، ويقابل شقيقة مختار ويخبرها بكل التفاصيل التي تحدث داخل «كومباوند» ومايفعله كل سكان منطقة المعادي .

 

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ملخص الحلقة 4 من مسلسل إمبراطورية ميم.. حلا شيحا ترفض بيع المنزل
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.