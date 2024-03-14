ملخص الحلقة 4 من مسلسل إمبراطورية ميم.. حلا شيحا ترفض بيع المنزل

أجواء عائلية تملؤها المغامرة، سيطرت على ملخص الحلقة 4 من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة الفنان خالد النبوي، الذي يعيش حياة صعبة بعد رحيل زوجته، ويعمل على بتربية أولاده الـ6 بمفرده.

ملخص الحلقة 4 من مسلسل إمبراطورية ميم

وجاء ملخص الحلقة 4 من مسلسل إمبراطورية ميم برفض «مختار» أن يبيع منزله للشركة المالكة التي سيطرت على جميع الشقق السكنية في منطقة المعادي، وتضامنت معه «مي» التي تجسد دورها الفنانة حلا شيحا لتخبر شقيقته أنها من سكان المعادي التي ترفض بيع منزلها لأي سبب .

ومن ناحية أخرى، تزور جدة الأولاد بزيارة «مختار»، لحل الأزمة بينه وبين نجله مروان، ويرفض دخولها في التفاصيل التي تخص أولاده .

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تبدأ مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 4، في تمام الساعة 10:45 دقيقة يوميا.