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دراما المتحدة

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 5 بدون إعلانات

كتب:

ضحى محمد
01:40 ص | الجمعة 15 مارس 2024
أمبراطورية ميم

أمبراطورية ميم

ساعات تفصلنا عن عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 5، حيث شهدت الحلقات السابقة أحداثا متنوعة بين عائلة مختار وأبناءه الـ6 بعد رحيل زوجته.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMCفي رمضان 2024 الحلقة 5

ستكون مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 5 في تمام 10:15 صباحا، وذلك بعد العرض الأول وحصريا في تمام الساعة 10:45 دقيقة.

أحداث مسلسل امبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مقتبس عن راوية إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول رجل يجد نفسه في حيرة كبيرة، إذ يجب أن يختار بين المرأة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

عرض مسلسل إمبراطورية ميم عبر منصة watch it

يمكنك مشاهدة مسلسل إمبراطورية ميم في رمضان 2024 الحلقة 5 بدون إعلانات، وقبل عرضه على القنوات عبر منصة watch it، عبر الضغط هنا.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.