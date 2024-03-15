مسلسل الحشاشين الحلقة 5.. الخلاف يدب بين حسن الصباح ونظام الملك

ساعات قليلة تفصل الجمهور عن عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 5 بطولة كريم عبدالعزيز، والذي لاقى ردود فعلٍ إيجابية بعد عرض الحلقات الأولى منه، سواء على المستوى الفني أو الفكري الذي يكشف العديد من الخبايا والأسرار حول أفكار الجماعات المتطرفة التي استلهمت مبادئها من حسن الصباح، مؤسس جماعة الفدائيين، والتي عرفت فيما بعد بـ«الحشاشين».

يدب الخلاف، في أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 5، بين حسن الصباح (كريم عبدالعزيز) ووزير الدولة نظام الملك (فتحي عبدالوهاب)، خاصة عندما يسعى الصباح إلى تعزيز مكانته عند السلطان ملك شاه من خلال تنفيذ مهمة مطلوبة في وقت قصير، وهو ما سيضع نظام الملك في وضع محرج أما السلطان، لتبدأ مشاعر الصداقة التي جمعتهما تتحول إلى كراهية.

مسلسل الحشاشين الحلقة 5.. نظام الملك يهدد حسن الصباح

الجمهور ينتظر عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 5

وقبل أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 5، هدد نظام الملك حسن الصباح بإن في حال اكتشاف دعوته لمذعبه الشيعي سوف يتم قطع رأسه والطوف بها على رمح في مدينة أصفهان كلها.