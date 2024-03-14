مسلسل الحشاشين الحلقة 4.. كريم عبد العزيز يستغل الدين في خطة شيطانية

بدأ حسن الصباح تنفيذ خطة شيطانية ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4، حيث يدفع أتباعه إلى إفقاد البسطاء من الناس الثقة في علماء الدين، بداية حين يطلب من تابعه زيد ابن سيحون (أحمد عيد) أن يبدأ دعوته مع البسطاء والفقراء ويخبرهم بأن العلماء كاذبون وليس هم أصحاب الحجة، وهو ما يفسح المجال له لنشر دعوته مستغلا جهل البسطاء وفقدان ثقتهم في العلماء.

أثناء سير حسن الصباح في مدينة أصفهان لمتابعة عمله الجديد كمسئول عن تقارير المراقبة في ديوان الملك، يجد أحد الشباب التابعين للمذهب الشيعي هو يتجادل مع العلماء حتى كادوا يضربوه، فينقذه من أيديهم، ضمن أحداث مسلس الحشاشين الحلقة 4، ويتحدث معه ويخبره أن من الأفضل ألا يجادل العلماء ولكن يكتفي بتشويه صورتهم أمام الغلابة والمساكين فقط.

ويقول حسن الصباح للشاب ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4، «العلماء في المساجد بيكلموا الناس اللي زيهم يعني كلهم في الضلمة واحد، لكن الفقير المظلوم اللي قاعد في بيته هو ده اللي تروحله وتخبط على بابه وتعيش تحت رجله ولازم يشوف رحمتك وصلاحك بعدها تدعيه لمذهبك بالعاطفة مش بالعقل».

مسلسل الحشاشين.. حسن الصباح يخطط لإفقاد البسطاء الثقة في العلماء

مسلسل الحشاشين الحلقة 4.. حسن الصباح يثبت ولاءه للسلطان تحت ستار النفاق

يقول حسن الصباح للشاب إنه الآن يعمل لصالح السلطان ملك شاه، ووضع أمامه خيارين إما أن يهربه أو يعذبه، هو حر في الاختيار بينهما ولكن الخيار الثاني هو الأفضل بالنسبة له، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4.

قائلا: «ممكن أهربك تنشر الدعوة في مكان تاني، وممكن أعذبك وده يثبت مكانتي ومكانة الدعوة أكتر وتكون جروحك وآلامك دليل صدق في قلب كل مظلوم شاف أو سمع عن عذابك في سبيل الدعوة»، وبالفعل مع اختيار الشاب للتعذيب يبدي السلطان انبهاره بولاء حسن الصباح مما يدعم تثبيت مكانته في الدولة.