مسلسل الحشاشين الحلقة 4.. كيف تستقطب الجماعات المتطرفة أتباعها؟

استطاع كريم عبد العزيز من خلال شخصية حسن الصباح التي يؤديها ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4، كشف الاستراتيجية التي تعتمد عليها الجماعات الدينية المتطرفة من جمع أتباعها وإقناعهم بفكرها حد الإيمان الشديد من أجل استخدام تلك الجماعات أعضاءها في تحقيق أغراضهم السياسية تحت ستار الدين والوعد بالجنة، وهو ما قام به حسن الصباح، مؤسس أول جماعة إرهابية في التاريخ.

وجَّه حسن الصباح أتباعه خلال مسلسل الحشاشين الحلقة 4 إلى الاستراتيجية التي ينجحون من خلالها في جمع أتباعهم إلى الدعوة الإسماعيلية النزارية، وهي نفس الاستراتيجية التي سار عليها من بعده الكثير من مؤسسي الجماعات المتطرفة، فكانت نصيحته الأولى هي الذهاب إلى الفقراء والبسطاء والتقرب منهم والعطف عليهم وخدمتهم بمحبة.

مسلسل الحشاشين الحلقة 4.. حسن الصباح يواصل دعوته سرا

أما الخطوة الثانية كما أوضحها سيناريو مسلسل الحشاشين في الحلقة 4، تكون في تقليل ثقة هولاء البسطاء في العلماء وإخبارهم أنهم كاذبون ولا يروجون سوى لمعلومات وأفكار مغلوطة مليئة بالكفر، وهنا يأتي موعد الخطوة الثالثة وهي إقناعهم بأفكارهم باستخدام العاطفة وليس العقل حتى يستطيعوا السيطرة عليهم.

وقال حسن الصباح: «لا تناقش العلماء يكفي أن تشوه صورتهم أمام الغلابة.. روح للفقير المظلوم اللي قاعد في بيته وتخبط على بابه وتعيش تحت رجله ولازم يشوف رحمتك وصلاحك بعدها تدعيه لمذهبك بالعاطفة مش بالعقل».