موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الجمعة 15-3-2024 خامس أيام رمضان

ينتظر أهالي محافظة بني سويف، توقيت الإفطار في خامس أيام شهر رمضان المبارك، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، بشأن موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف، اليوم الجمعة 15-3-2024.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل موعد أذان المغرب في بني سويف، اليوم الجمعة 15-3-2024 وتوقيت الإفطار، الموافق خامس أيام رمضان، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها طوال شهر الصيام.

موعد أذان المغرب في بني سويف الجمعة 15-3-2024

ويتأخر موعد أذان المغرب في بني سويف، 15-3-2024 بمقدار دقيقتين، مقارنةً بموعده أول أيام الشهر الكريم، فيما يزداد عدد ساعات الصيام اليوم في بني سويف اليوم الجمعة، بمقدار 7 دقائق عن عدد ساعات الصيام في اليوم الأول، إذ يبلغ اليوم نحو 13 ساعة و45 دقيقة.

موعد أذان المغرب اليوم في بني سويف

ويرفع موعد أذان المغرب في بني سويف، اليوم الجمعة 15-3-2024 خامس أيام شهر رمضان، في تمام الساعة 6:04 مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة بني سويف، وذلك وفقًا لـ«إمساكية رمضان 2024» التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية في بيان سابق لها.

موعد الإفطار اليوم في بني سويف

ويأتي موعد الإفطار في بني سويف، اليوم الجمعة 15-3-2024 خامس أيام شهر رمضان في تمام الساعة 6:04 بالتزامن مع انطلاق أذان المغرب مُعلنًا انتهاء صيام خامس أيام شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة اليوم في بني سويف

وبحسب إمساكية رمضان 2024 فإنّ مواقيت الصلاة اليوم في بني سويف تتضمن موعد أذان الفجر 4:39 صباحًا، وموعد شروق الشمس 6:05 صباحًا، وأذان الظهر 12:04 ظهرًا، وأذان العصر 3:30 عصرًا، وأذان العشاء 7:21 مساءً، ويعقبها صلاة التراويح.