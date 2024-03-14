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«الإسكان» تشدد على سرعة الانتهاء من مشروعات التنمية بمدينتي بني سويف والفيوم

كتب:

أيمن حمزة
11:07 ص | الخميس 14 مارس 2024
قيادات الإسكان خلال تفقد المناطق الصناعية

قيادات الإسكان خلال تفقد المناطق الصناعية

تفقد المهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث، والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة، مدينتي بني سويف والفيوم الجديدتين، لمتابعة سير العمل بمشروعات المرافق والطرق والخدمات الجاري تنفيذها. 

تفقد أعمال المرافق الجاري تنفيذها بالأحياء

 

وفي مدينة بنى سويف الجديدة، تفقد المهندس أشرف فتحى، أعمال المرافق الجاري تنفيذها بالأحياء (11 - 12 - 13 - 14)، ومنطقة الإسكان الإجتماعى، ومحطة الرفع الخاصة بها، ومداخل المدينة والطرق الرئيسية بها، كما استمع لعرض مفصل عن مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمدينة، ورافقه المهندس عصام بدوي، المشرف على مدن شمال الصعيد، والمهندس أحمد عبدالجابر، رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة.

تفقد المناطق الصناعية 

وفي مدينة الفيوم الجديدة، تفقد مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن و المشرف على أعمال المرافق بالهيئة، المناطق الصناعية والفرص الإستثمارية المتاحة والقطع المطروحة بها، وكذا أعمال تطوير المداخل والأعمال الجارية بالطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة والفيوم الأم، وأعمال الكوبرى المار فوق بحر حسن واصف، ورافقه المهندس عصام بدوي، المشرف على مدن شمال الصعيد، والمهندس خالد نايف، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات، وبأعلى جودة، في إطار تحقيق التنمية الشاملة للمدن الجديدة، وخاصة المدن الجديدة بمحافظات صعيد مصر، وزيادة عوامل جذب المواطنين للإقامة بها، لتحقيق التنمية المرجوة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.