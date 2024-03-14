موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الخميس 14-3-2024 رابع أيام رمضان

يستعد أهالي محافظة بني سويف، للإفطار في رابع أيام شهر رمضان المبارك، حيث أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف، اليوم الخميس 14-3-2024، رابع أيام شهر رمضان المبارك.

تستعرض «الوطن»، تفاصيل موعد أذان المغرب في بني سويف، اليوم الخميس 14-3-2024 وتوقيت الإفطار، الموافق رابع أيام رمضان، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها طوال شهر الصيام.

موعد أذان المغرب في بني سويف الخميس 14-3-2024

يتأخر موعد أذان المغرب في بني سويف، 14-3-2024 بمقدار دقيقة واحدة فقط، مقارنةً بموعده أمس، فيما يزداد عدد ساعات الصيام اليوم في بني سويف بمقدار دقيقتين، إذ يبلغ اليوم نحو 13 ساعة و43 دقيقة.

موعد أذان المغرب اليوم في بني سويف

ويرفع موعد أذان المغرب في بني سويف، اليوم الخميس 14-3-2024 رابع أيام شهر رمضان، في تمام الساعة 6:04 مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة بني سويف، وذلك وفقًا لـ «إمساكية رمضان 2024» التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية في بيان سابق لها.

موعد الإفطار اليوم في بني سويف

ويأتي موعد الإفطار في بني سويف، اليوم الخميس 14-3-2024 رابع أيام شهر رمضان في تمام الساعة 6:04 بالتزامن مع انطلاق أذان المغرب مُعلنًا انتهاء رابع أيام الصيام رسميًا.

مواقيت الصلاة اليوم في بني سويف

وبحسب إمساكية رمضان 2024 فإنّ مواقيت الصلاة اليوم في بني سويف تتضمن موعد أذان الفجر 4:41 صباحًا، وموعد شروق الشمس 6:06 صباحًا، وأذان الظهر 12:05 ظهرًا، وأذان العصر 3:30 عصرًا، وأذان العشاء 7:20 مساءً، ويعقبها صلاة التراويح.