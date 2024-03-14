مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم الخميس 14-3-2024.. اعرف موعد أذان المغرب

يولي آلاف المسلمين أهمية كبرى لمواقيت الصلاة في محافظة بني سويف اليوم الخميس 14-3-2024، والموافق رابع أيام شهر رمضان المبارك، حرصًا منهم على أداء الصلوات في أوقاتها وعدم تأخيرها، بهدف الالتزام والتعبد والحصول على الرحمة في العشر الأوائل من شهر الصوم.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في بني سويف، اليوم الخميس، 14-3-2024 والموافق رابع أيام شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم الخميس 14-3-2024

وأعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية تفاصيل مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم الخميس 14-3-2024 ضمن إمساكية رمضان، لكي يتمكن الجميع من معرفة مواعيد السحور والإفطار والشروق، فضلًا عن مواعيد الصلاة، التي تأتي كالآتي:

موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الخميس 14-3-2024

وبحسب إمساكية رمضان 2024، فإنّ موعد أذان الفجر في بني سويف، اليوم الخميس 14-3-2024 في تمام الساعة 4:41 صباحًا حسب التوقيت المحلي لمدينة بني سويف.

موعد أذان الظهر في بني سويف اليوم الخميس 14-3-2024

وفيما يخص موعد أذان الظهر في بني سويف، اليوم الخميس 14-3-2024 فإنّه يحين في تمام الساعة 12:05 مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة بني سويف.

موعد أذان العصر في بني سويف اليوم الخميس 14-3-2024

يأتي موعد أذان العصر في بني سويف اليوم الخميس 14-3-2024 في تمام الساعة 3:30 مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة بني سويف.

موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الخميس 14-3-2024

ويكون موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الخميس 14-3-2024 معلنًا انتهاء أول أيام الصيام وبدء الإفطار في تمام الساعة 6:04 مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة بني سويف.

موعد أذان العشاء في بني سويف اليوم الخميس 14-3-2024

ويحل موعد أذان العشاء في بني سويف، اليوم الخميس 14-3-2024 ويعقبه صلاة التراويح في تمام الساعة 7:21 مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة بني سويف

عدد ساعات الصيام في بني سويف اليوم الخميس 14-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في بني سويف، اليوم الخميس 14-3-2024 نحو 13 ساعة و43 دقيقة وفقًا لإمساكية رمضان 2024.