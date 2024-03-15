بعد حلقة مليئة بالأسرار والخبايا كشف عنها صناع مسلسل الحشاشين في الحلقة الماضية، ينتظر الجمهور موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 5 على قناة DMC اليوم، وهي الحلقة التي يواصل من خلالها الكاتب عبد الرحيم كمال والمخرج بيتر ميمي إلقاء الضوء على حياة حسن الصباح والأفكار التي استخدمها في السيطرة على أتباعه.

ويحظى موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 5 على قناة DMC اليوم باهتمام كبير لدى المشاهدين بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية بداية من عودة حسن الصباح إلى مدينة أصفهان ودخوله إلى قصر السلطان ملك شاه ليعمل في بيت سر السلطنة بينما على الجانب الأخر يواصل العمل على دعوته الإسماعيلية النزارية ويجمع أتباعه.

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موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 5 على قناة DMC اليوم

حددت شبكة قنوات DMC، موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 5 على قناة DMC اليوم، حيث تعرض الحلقة الجديدة في تمام الساعة التاسعة من الربع من كل يوم حصريا على قناة DMC، كما تعرض بعدها على قناة DMC دراما الساعة الحادية عشر مساء، وذلك بجانب عرض المسلسل على منصة واتش آت حيث تطرح الحلقة الجديدة قبل موعد عرضها التلفزيوني بساعتين.