مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4.. يحيى الفخراني في أزمات متلاحقة

يعيش الفنان يحي الفخراني، الذي يجسد شخصية بهجت في مسلسل عتبات البهجة سلسلة من الأزمات المتلاحقة، بداية من عدم امتلاك مصاريف الدراسة لأحفاده والقبض عليه بسبب خطوط الهاتف، وتأتي القضية الجديدة التي تورط بها، وهي مشكلة التهرب الضريبي، ليكشف ملخص الحلقة 4 مسلسل عتبات البهجة عن تفاصيل جديدة.

الحلقة 4 من المسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني تشهد أحداثا مشوقة

وشهدت الحلقة 4 من المسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، أحداثا مشوقة، حيث تعرض بهجت لأزمة جديدة بسبب سنتر عبد البديع (هشام إسماعيل)، وعاش «بهجت» في أزمة خاصة بالتهرب الضريبي ويكتشف وجود مديونية ضخمة تبلغ نصف مليون جنيه، ليذهب إلى سنتر الدروس الخصوصية، ويشتبك ويدخل في مشادة كلامية مع عبد البديع.

أزمة كبيرة بين منال وعبدالبديع

وقامت منال (وفاء صادق) بمواجهة زوجها عبد البديع بأزمته مع الضرائب، وأنه يختلس أموالا من بهجت بسبب الشراكة التي بينهما، وهو ما جعلهم في أزمة كبيرة خلال الفترة الحالية.

قالب اجتماعي كوميدي

تدور أحداث مسلسل عتبات البهجة في قالب اجتماعي كوميدي ممزوج بالإثارة والتشويق والمفاجآت، ويجسد «الفخراني» شخصية بهجت الأنصاري.