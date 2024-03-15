مسلسل عتبات البهجة الحلقة 5.. يحيى الفخراني يعيش حالة حب

أزمات عديدة وأحداث مثيرة شهدتها الحلقة 4 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، ورغم ذلك لا يزال الجانب العاطفي لا موجودًا عند بهجت «يحيى الفخراني»، بعد أن جلس مع لبنى صفاء الطوخي وهم يستمعون لأغنية لأم كلثوم.

مسلسل عتبات البهجة

والمسلسل بطولة كل من يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح.

مسلسل عتبات البهجة

ويذكر أن شخصية «بهجت» والتي يجسدها الفنان يحيى الفخراني، مرت طوال أحداث المسلسل في حلقاته الماضية، بداية من أزمة خطوط التلفون ودفع الكفالة المادية من أجل الخروج ومن ثم أزمة التهرب الضريبي.

مسلسل عتبات البهجة

وتعرض الحلقة 5 من مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc، في تمام الساعة السادسة والربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة 12 ظهرً، و5 صباحًا يوميًا.