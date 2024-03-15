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دراما المتحدة

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 5

كتب:

أحمد العانوسي
03:47 ص | الجمعة 15 مارس 2024
يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة

يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة

أزمات عديدة وأحداث مثيرة شهدتها الحلقة 4 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، جعل الكثير من المشاهدين يبحثون عن مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 5.

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc

أحداث مشوقة ومليئة بالمفاجآت شهدتها الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة، والتي بدأت بأزمة وسقوط «بهجت» في ورطة جديدة بسبب التهرب الضريبي بسنتر الدروس الخصوصية، والذي هو صاحبه بالشراكة مع عبد البديع «هشام إسماعيل».

مسلسل عتبات البهجة

يذكر أن شخصية «بهجت» والتي يجسدها الفنان يحيى الفخراني، مرت طوال أحداث المسلسل في حلقاته الأربع الماضية، بداية من أزمة خطوط التلفون ودفع الكفالة المادية من أجل الخروج ومن ثم أزمة التهرب الضريبي.

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 5

وستعرض الحلقة الجديدة من مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc، في تمام الساعة 6 وربع مساء للعرض الأولى للحلقة، بينما تكون الإعادة في تمام الساعة 12 ظهرا، و5 صباحا يوميا.

المسلسل بطولة كل من يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح.

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بقلم أحمد العانوسي