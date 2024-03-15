ملخص الحلقة 4 من مسلسل عتبات البهجة.. يحيى الفخراني في ورطة

أحداث مشوقة شهدتها الحلقة 4 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، والذي مر بالعديد من الأزمات طوال الحلقات السابقة، بداية من عدم امتلاك مصاريف الدراسة لأحفاده والقبض عليه بسبب خطوط الهاتف، وتأتي القضية الجديدة التي تورط بها، وهي مشكلة التهرب الضريبي، ليكشف ملخص الحلقة 4 مسلسل عتبات البهجة عن تفاصيل جديدة.

ملخص الحلقة 4 مسلسل عتبات البهجة

وبسبب سنتر عبد البديع (هشام إسماعيل)، دخل «بهجت» في أزمة خاصة التهرب الضريبي ويكتشف وجود مديونية ضخمة تبلغ نصف مليون جنيه، ليذهب إلى سنتر الدروس الخصوصية، ويشتبك ويدخل في مشادة كلامية مع عبد البديع.

صراع بين بهجت ونعناعة

وتستعطف نعناعة «جومانا مراد» الفنان يحيى الفخراني من أجل سداد نصف مديونية الكفالة لحنفي، ولكن «بهجت» ذلك رفض حاد وطالبها بإنهاء شراكتهم.

لحظة عتاب في مسلسل عتبات البهجة

وقامت منال (وفاء صادق) بمواجهة زوجها عبد البديع بأزمته مع الضرائب، وأنه يقوم باختلاس أموال من بهجت بسبب الشراكة التى بينهما، وهو ما جعلهم في أزمة كبيرة خلال الفترة الحالية.

مسلسل عتبات البهجة

تدور أحداث مسلسل عتبات البهجة في قالب اجتماعي كوميدي ممزوج بالإثارة والتشويق والمفاجآت، ويجسد «الفخراني» شخصية بهجت الأنصاري.

والمسلسل بطولة كل من يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح، وتدور أحداث الحلقة الأولى في إطار شيق ومثير.