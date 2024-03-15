مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4.. بهجت يشتبك مع عبد البديع

تدور أحداث مسلسل عتبات البهجة في قالب اجتماعي كوميدي ممزوج بالإثارة والتشويق والمفاجآت، ويجسد الفنان يحيى الفخراني شخصية بهجت الأنصاري.

مسلسل عتبات البهجة بطولة كل من يحيى الفخراني وجومانا مراد

والمسلسل بطولة كل من يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل وعمرو صحصاح.

بهجت يتعرض لأزمة جديدة بسبب سنتر عبد البديع

وشهدت الحلقة 4 من المسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، أحداثا مشوقة، إذ تعرض «بهجت» لأزمة جديدة بسبب سنتر عبد البديع «هشام إسماعيل»، ودخل الأول في أزمة خاصة بالتهرب الضريبي ويكتشف وجود مديونية ضخمة تبلغ نصف مليون جنيه، ليذهب إلى سنتر الدروس الخصوصية، ويشتبك ويدخل في مشادة كلامية مع «عبد البديع».

الفنان يحيى الفخراني يجسد شخصية بهجت في مسلسل عتبات البهجة

يعيش الفنان يحيى الفخراني، الذي يجسد شخصية بهجت في مسلسل عتبات البهجة سلسلة من الأزمات المتلاحقة، بداية من عدم امتلاك مصاريف الدراسة لأحفاده والقبض عليه بسبب خطوط الهواتف التي كان يبيعها، وتأتي القضية الجديدة التي تورط بها، وهي مشكلة التهرب الضريبي، ليكشف ملخص الحلقة 4 مسلسل عتبات البهجة عن تفاصيل جديدة.

أزمة كبيرة بين منال وعبد البديع في عتبات البهجة

وقامت منال «وفاء صادق» بمواجهة زوجها عبد البديع بأزمته مع الضرائب، وأنه يقوم باختلاس أموال من بهجت بسبب الشراكة التي بينهما، وهو ما جعلهم في أزمة كبيرة خلال الفترة الحالية.