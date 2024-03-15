مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4.. صفاء الطوخي تعترف بحبها ليحيى الفخراني

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4، رغم الأزمات التي يمر بها الفنان يحيى الفخراني منذ بداية الحلقة الأولى من المسلسل، إلا أن الجانب العاطفي ومشاعر الحب لا تزال موجودة، وظهرت بعد أن جلس بهجت مع لبنى «صفاء الطوخي» وهم يستمعون لأغنية لأم كلثوم.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4

وخلال الاستماع للأغنية، تحدث بهجت معها عن الأزمة الحالية التي يمر بها «التهرب الضريبي»، ولكنها طمأنته وطلبت منه الاستماع لأغنية أم كلثوم «سيرة الحب».

وأفصحت «صفاء الطوخي» عن حبها له، ولكنه أكد لها أن فرق العمر الكبير بينهم هو سبب عدم ارتباطهما.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4

وشهدت الحلقة 4 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، أحداث مشوقة، إذ يمر بالعديد من الازمات طوال الحلقات السابقة من عرض المسلسل بداية من عدم امتلاك مصاريف الدراسة لأحفاده.

ويليها في الحلقة الثانية أزمة أخرى بشأن استخدام خطوط تلفون في ارتكاب إحدى الجرائم، والتي تم بيعها من كشك شريكته «نعناعة» جومانا مراد، وتم القبض عليهما.

مسلسل عتبات البهجة

وتدور أحداث مسلسل عتبات البهجة في قالب اجتماعي كوميدي ممزوج بالإثارة والتشويق والمفاجآت، ويجسد «الفخراني» شخصية بهجت الأنصاري.

مسلسل عتبات البهجة

والمسلسل بطولة كل من يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح، وتدور أحداث الحلقة الأولى في إطار شيق ومثير.