حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 في المحافظات.. «اعرف رابط التقديم»

يترقب عشرات الآلاف من الشباب بمختلف المحافظات، الإعلان عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 في المحافظات، ومساحاتها وأسعارها، وذلك ضمن الطرح الجديد للإعلان الـ18 في مبادرة سكن لكل المصريين 2024، وذلك لشقق بمساحات مختلفة في عددٍ كبير من المحافظات، بحسب ما أعلنت وزارة الإسكان في بيان سابق لها.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن الاستعلام عن شقق حجز الإسكان الاجتماعي 2024، فضلًا عن رابط وموعد وأماكن شقق الإسكان، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وذكرت وزارة الإسكان في بيان سابق لها، موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 محدودي الدخل، والذي من المقرر أن يكون خلال شهر مارس الجاري، إذ تتراوح مساحة تلك الشقق ما بين 75 وحتى 90 مترًا.

الاستعلام عن شقق حجز الإسكان الاجتماعي 2024

وبحسب وزارة الإسكان، فإنّه يجري تسليم شقق الإسكان الاجتماعي 2024 كاملة التشطيب «على المفتاح» وجاهزة للسكن، بعد إنهاء إجراءات التقديم عليها بنحو 36 شهرًا، موضحةً إنّ الشقق تنقسم إلى قسمين كالتالي:

- شقق 90 مترًا.. وتضم 3 غرف، وحمام، ومطبخ.

- شقق 75 مترًا.. تضم غرفتين فقط، وحمام، ومطبخ.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وتختلف أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وفقًا للمساحات، والأدوار، والأماكن، ودرجة التميز بحسب بيان وزارة الإسكان، والتي سيتم الإعلان عنها تفصيليًا بالتزامن مع فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 خلال الشهر الجاري.

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ويمكن للراغبين في الحصول عليها، التقديم من خلال رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الضغط هنا. إدخال كافة البيانات المطلوبة. تحميل صورة واضحة لبطاقة الرقم القومي. تحديد الأدوار المرغوب فيها. الضغط على عبارة أرغب في التقدم. ملء استمارة التقديم وطباعتها والتوقيع عليها وإعادة رفعها على الموقع مرة أخرى.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وكشفت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنّ أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 ستكون في عددٍ من المحافظات والمدن الجديدة، والتي سيتم إعلانها بالتفصيل بالتزامن مع فتح باب التقديم.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وفيما يخص شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 فإنّها تتمثل في: