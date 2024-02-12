تعرف على موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ينتظر الكثير من المواطنين، موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024، للتمكن من التقديم عليها والحصول على شقة، وهناك عدد كبير من الأشخاص تقدموا بطلبات للحصول على وحدة سكنية.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ووفقًا لمصادر في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سيتم الإعلان خلال 6 أشهر عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024 «سكن لكل المصريين 4»، فضلًا عن أن هناك أكثر من 65 ألف مواطن تقدموا بطلب للحصول على شقة في المشروع السابق «سكن لكل المصريين 3».

التسليم خلال شهر أبريل المُقبل

ومن المقرر تسليم المواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على وحدة سكنية في مشروع «سكن لكل المصريين 1» في أبريل المُقبل.

وتعمل الدولة المصرية ووزارة الإسكان على بذل قصارى جهدهم للتمكن من الانتهاء من تسليم الوحدات للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على شقة سكنية ضمن شقق الإسكان الاجتماعي، مع مراعاة كل من محدودي ومتوسطي الدخل.

وتسعى وزارة الإسكان بكل جهدها للتمكن من تنفيذ مليون وحدة سكنية للمصريين وهي التي وعد بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.