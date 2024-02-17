موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 في المحافظات.. رابط التقديم والشروط

يترقب الآلاف من المواطنين بمختلف المحافظات عن موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 «سكن لكل المصريين 4»، وهو ما كشفت عنه مصادر مٌطلعة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلة إنه سيتم الكشف عن الإعلان الجديد خلال 6 أشهر من الآن.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تستعرض «الوطن»، في النقاط التالية، أبرز المعلومات عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 «سكن لكل المصريين 4»، المقرر لأن يتم الكشف عنها للمواطنين كالآتي:.

** الإعلان والطرح للتقديم سيكون خلال 6 أشهر من الآن.

** الشقق ستكون متاحة المصريين فقط.

** الشقق ستكون متاحة بنظام التمويل العقاري ومدعومة بجزء كبير من الدولة المصرية وهو إعلان «سكن لكل المصريين 4»

** مساحات الشقق تتراوح ما بين 75 مترا مربعا غرفتين وصالة، إلى 90 مترا مربعا «3 غرف وصالة».

** الإعلان سيشمل مختلف المحافظات أبرزهم، مدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة ومحافظة القاهرة والأقاليم.

التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي 2024

التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي 2024 سيكون عبر الموقع الإلكتروني رابط، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالمبالغ والأسعار لشقق الإسكان الاجتماعي 2024 فور الانتهاء من كافة الإجراءات.