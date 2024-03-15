مطبخ الخير في رمضان.. شباب يوزعون 400 وجبة إفطار يوميا على المحتاجين بالمنوفية

تتكاتف جميع فئات الشعب المصري بروح العطاء والتكافل خلال شهر رمضان المبارك ليعم الخير والرزق على الجميع، ويوجد في قرية سنتريس التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية نموذجا لأعمال الرحمة والعطاء، وهو مطبخ الخير الذي يوزيع الوجبات على المحتاجين في القرية.

توزيع وجبات على المحتاجين

يقول مصطفى غريب أحد مؤسسي المبادرة، إن المطبخ يهدف إلى إعداد وتوزيع 400 وجبة إفطار يوميا على المحتاجين من أبناء القرية، وعلى الرغم من قلة الوجبات التي بدأها المطبخ منذ عدة سنوات إلا أنه بدأ في التزايد في عدد الوجبات الغذائية المقدمة، بالإضافة إلى زيادة المتطوعين المشاركين في إعداد الوجبات.

تجهيز الوجبات من الصباح الباكر

ويتابع «غريب»، أن جميع القائمين المطبخ يحضرون في الصباح الباكر لإعداد الطعام بطريقة سليمة وصحية ومن ثم تغليف الوجبات قرب أذان المغرب، وتحميلها على التروسيكلات ومن ثم توزيعها على المحتاجين في المنازل بدون أجر أو مقابل.