«مطبخ الخير» في بئر العبد يوزع 672 وجبة على المحتاجين بشمال سيناء

وزع «مطبخ الخير» بمدينة بئر العبد، اليوم، نحو 672 وجبة، على المحتاجين وأصحاب العوز من أهالي قرى شمال سيناء.

يقول أحمد مقبل أحد فريق المتطوعين بمطبخ الخير لـ«الوطن» بقرية 30 يونيو بمدينة بئر العبد: «جرى توزيع الوجبات على الأرامل واليتامى وأصحاب العوز من سكان العشش في القرى والتجمعات السكنية المختلفة».

600 وجبة في اليوم الأول لشهر رمضان

وأوضح «مقبل» أن عملية التوزيع تستهدف المحتاجين بدائرة بئر العبد، لوجبتي الإفطار والسحور، مشيرا إلى أن المؤسسة استهدفت توزيع وجبات على المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، بالمستشفيات قبل دخول شهر رمضان المبارك.

ولفت إلى أن عدد الوجبات الموزعة بلغ نحو 672 في اليوم الثاني من رمضان المبارك على المحتاجين.

من جانبه، أوضح محمد ياسر - أحد فريق الموزعين - أن الوجبات مشتركة من عدة جمعيات خيرية، وهي جمعية المسلم الصغير، والشاب السيناوي، وبنك الطعام.

100 متطوع في مطبخ الخير ببئر العبد

وأشار حاتم منصور- أحد فرق التوزيع - إلى أن فريق المتطوعين تخطى 100 شاب، من أهالي بئر العبد.

وقال عادل عقل أحد المتطوعين، في بئر العبد، إن عملية التجهيز والطبخ تجري في ثلاثة مطابخ، في نفس المنطقة، لتجهيزها وتوزيعها في موعدها المناسب سواء قبل الإفطار بوقتٍ كافٍ، أو قبل السحور أيضًا.

الوجبة تكفي 4 أفراد وجميعها وجبات صحية

بدوره، أكد علي غيط مدير التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، في بيان، أن «مطبخ الخير»، يقدم وجبات تكفي لعدد 4 أفراد في الوجبة الواحدة، مشددا على أن جميع الوجبات راقية وصحية، وتضم «دجاج أو لحوم أو أسماك».

الجدير بالذكر أن مطبخ الخير مستمر في مدينة بئر العبد للعام الثالث على التوالي، بدعم من التضامن الاجتماعي، والجمعيات الخيرية، ورجال الأعمال من أهالي بئر العبد.