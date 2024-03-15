محمد صلاح يكسر قوانين كلوب لأول مرة في تاريخه.. ماذا حدث؟

ليس من السهل أن يغير مدرب قوانين سنها لنفسه على مدار تاريخه من أجل لاعب، لكن يبدو أن الفرعون المصري محمد صلاح، بات قادرًا على تحقيق المستحيلات كافة، وهو ما فعله مع مدربه الألماني يورجن كلوب، الذي اعترف أن جناح منتخب مصر أجبره على فعل شيء لم يحدث طوال تاريخه التدريبي.. فماذا حدث؟

طلب غريب من كلوب لمحمد صلاح يحدث لأول مرة في تاريخه

توجه يورجن كلوب بطلب غريب لم يفعله طوال مسيرته، وذلك عندما أخبر محمد صلاح أن يتوقف عن الركض والابتعاد عن الأدوار الدفاعية والاكتفاء بوصول الكرة له من أجل التسجيل، وهو أمر لم يحدث أن طلبه من أي لاعب على مدار مسيرته، كما قال في تصريحات أبرزتها صحيفة «thisisanfield».

كلوب يكسر قوانينه من أجل محمد صلاح

من قوانين يورجن كلوب، أنه يرى جميع اللاعبين بمراكزهم كافة، لديهم أدوارًا دفاعية داخل الملعب، باستثناء ليونيل ميسي، الذي يجب أن يوجه اللعب نحوه، وهو عليه تسجيل الأهداف، وهو الأمر الذي يتقنه جيدًا، لكن خلال مباراة ليفربول وسبارتا براجا، قرر المدرب الألماني أن يمنح محمد صلاح الدور ذاته الذي يقوم به ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم 8 مرات.

«لم أفعل ذلك طوال مسيرتي».. هكذا تحدث يورجن كلوب عن الطلب الغريب الذي وجهه لمحمد صلاح، أثناء مباراة ليفربول في الدوري الأوروبي، لكنه كان واعيًا بقدرة الفرعون المصري على صناعة الفارق، حال توجيه اللعب نحوه بشكل كبير، من أجل ترجمة الفرص إلى أهداف، وبالفعل استطاع الفرعون المصري أن يسجل هدفًا، ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفًا في جميع المسابقات للموسم السابع على التوالي.

في بداية الشهر الجاري، تحدث يورجن كلوب عن هذا الأمر، قائلاً: «اللاعبين عليهم القيام بأدوار دفاعية باستثناء ليونيل ميسي»، قبل أن يعود ويمنح هذا الحق لمحمد صلاح ويضعه في مصاف أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.