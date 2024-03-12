مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 1.. سر ظهور محمد صلاح مع أمير كرارة؟

شهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 1 بطولة الفنان أمير كرارة، كثير من الأحداث المشوقة في المسلسل الذي يُذاع ضمن سباق رمضان 2024 عبر شاشة قناة on وon drama.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 1

أحد اللقطات المميزة ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 1، كان ظهور خاص للاعب العالمى محمد صلاح، مع شخصية الدكتور ياسين الرفاعي التي يجسدها الفنان أمير كرارة .

بدأ مسلسل بيت الرفاعي بمشهد للدكتور ياسين الرفاعي في العيادة الخاصة به ومعه طفل مريض يعالجه وهو مصاب بسبب لعب كرة القدم، ويحاول والده أن يشكو من الأمر، لكن الدكتور ياسين يطلب منه أن يتركه يمارس هوايتة المفضلة كي يصل إلى ما وصل إليه اللاعب محمد صلاح كقدوة له.

يذكر أنّ مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بينهم أمير كرارة وأحمد رزق وصفاء الطوخي وسيد رجب ومحمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج أحمد نادر جلال.