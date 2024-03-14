الإصابة تهدد مصيره.. 3 أسباب تعجل برحيل محمد صلاح عن ليفربول

ما يزال مستقبل محمد صلاح مع ليفربول غامضًا، فما بين تجديد عقده أو الاستغناء عن خدماته بنهاية الموسم، يقف النادي الإنجليزي حائرًا، يفكر في توابع القرارين، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها، والتي تمنعه من تلبية جميع المطالب المادية التي تؤمن مستقبل «الريدز»، فماذا ينتظر الفرعون داخل قلعة «أنفيلد»؟

ليفربول يفكر في الاستغناء عن محمد صلاح

في تحرك غير مسبوق، يفكر ليفربول في إنهاء مسيرة محمد صلاح الذهبية مع الفريق الإنجليزي، والتي تكللت بالعديد من الإنجازات الاستثنائية، على كل الأصعدة الفردية والجماعية، لكن يبدو أن الإصابة كان لها نصيب الأسد في اتخاذ هذا القرار، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

الإصابة عقدت موقف محمد صلاح مع ليفربول

على مدار الأشهر المنقضية، عاش ليفربول اختبارًا كاملًا في غياب أهم نجومه، بعد تعرض محمد صلاح لإصابة قوية، أدت لابتعاده عن الملاعب لفترة زادت عن شهرين ونصف، خلال تلك الفترة استطاع أبناء يورجن كلوب، أن يواصلوا النجاحات وتحقيق النتائج الإيجابية، وتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لفترة من الوقت، إذ يقف في المركز الثاني بترتيب المسابقة المحلية، مناصفة في عدد النقاط مع أرسنال صاحب الصدارة.

ملف المدير الفني أولوية ليفربول

الأولوية داخل ليفربول حاليا لخليفة يورجن كلوب، الذي سيرحل عن القيادة الفنية لليفربول بنهاية الموسم، حسبما أعلن بشكل رسمي، لذلك لن تولي إدارة النادي اهتمامًا بالغًا بتجديد العقود في المرحلة المقبلة، من أجل التركيز على اختيار المدرب الأمثل، والقادر على السير على خطى كلوب، والإبقاء على الفريق في طريق البطولات والإنجازات.

توقف مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح

عدم تحرك ليفربول لحسم ملف تجديد عقد محمد صلاح قبل نهاية الموسم، قد يعجل من فرص رحيله المتوقع، في ظل ارتباط اسمه بالرحيل والاستماع إلى عروض الأندية التي ترغب في الظفر بخدماته، ومنها اتحاد جدة، الذي يستعد لمنحه لقب صاحب أغلى راتب في تاريخ كرة القدم.