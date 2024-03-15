مفاجأة غير متوقعة حول اقتراب مصري جديد من ليفربول.. ماذا يفعل محمد صلاح؟

في سنوات قليلة، سيطرت المواهب المصرية على أوروبا، لتفرض قوتها وقدرتها على المنافسة والذهاب بعيدًا، وهو ما برهن عليه محمد صلاح، الذي سطر تاريخًا من ذهب مع ليفربول، ليصبح أهم نجوم الريدز بل الدوري الإنجليزي بالكامل، لكن في الأشهر الأخيرة ارتبط اسمه بالرحيل.. فما تفاصيل رحيله المحتمل وحقيقة البديل المصري الجديد؟

رحيل مرتقب لمحمد صلاح

رحيل مرتقب لمحمد صلاح، الذي ارتبط اسمه بالخروج من الباب الكبير لقلعة أنفيلد، لأسباب عدة بينها عدم تجديد عقده، إلى جانب رحيل يورجن كلوب واهتمام العديد من الأندية وغيرها من الأسباب، ما جعل إدارة النادي تسعى لتأمين صفوفها من فجوة تقترب لا محالة، حال فشل النادي في استقطاب لاعب قادرة على سد فراغ الفرعون المصري التهديفي والهجومي والدفاعي على حد سواء.

مصري جديد ينقذ ليفربول

يبدو أن إدارة ليفربول آمنت بالتجربة المصرية، بعد نجاح محمد صلاح الساحق والاستثنائي، ما جعلها تبحث عن بديل مصري أيضًا، ليأتي عمر مرموش في صدارة مشهد الانتقالات المقبلة، من أجل ضمه بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه مع آنتراخت فرانكفورت، وهي رغبة كانت تراود مرموش على مدار الفترة الماضية، بحسب صحيفة «footballtransfers».

لم يجد ليفربول صعوبة في الحصول على خدمات عمر مرموش، خصوصا أنّه كان يرغب في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، لكن الفرصة لم تسنح له في الفترة المنقضية، قبل أن تفتح له أبواب البريميرليج على مصرعيها، باهتمام ليفربول المحترف بين صفوفه محمد صلاح وأرسنال الذي يدافع عن ألوانه محمد النني.

كلوب يشارك في القرار

استقرار يورجن كلوب على هذا الاسم يعد مفاجأة كبيرة، خاصة أن المدرب الألماني كان يرى أن لا بديل عن محمد صلاح، ورغم رحيله المرتقب، فإن الإدارة حرصت على استغلال خبراته في استقطاب المواهب الشابة إلى ليفربول، من أجل الوقوف على إمكانية انتقال عمر مرموش لليفربول.

يورجن كلوب عانى من إصابات كبيرة هذا الموسم، وعلى رأسهم محمد صلاح الذي غاب فترة تخطت الشهرين ونصف، بسبب إصافة في العضلة الخلفية، وهو تجربة صعبة مر بها المدرب الألماني، جعلته يبحث عن حلول وبدائل قوية من أجل استكمال مشروعه بقوة ومواصلة السير على طريق البطولات.

ماذا سيفعل محمد صلاح؟.. محمد صلاح ارتبط اسمه بالرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم، مستغلًا اهتمام العديد من الأندية وعلى رأسها اتحاد جدة، الذي ينتظر الفرصة من أجل الظفر بخدماته، ومنحه المزايا كافة المادية والفنية وغيرها، وذلك بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.