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دراما المتحدة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 15-3-2024 مقابل الجنيه المصري

كتب:

محمد سعيد الشماع
09:24 ص | الجمعة 15 مارس 2024
الدرهم الإماراتي - صورة أرشيفية

الدرهم الإماراتي - صورة أرشيفية

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 15-3-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، استقراراً، إذ سجلت العملة الإمارتية اليوم، في بنك مصر 13.04 جنيه للبيع، و13.03 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 13.04 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 13.02 جنيه للشراء. 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 13.04 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 13.03 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 13.03 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 12.98 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 13.04 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 13.03 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 13.04 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 12.99 جنيه للشراء.

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بقلم محمد سعيد الشماع