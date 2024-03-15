رئيس «القدس للدراسات»: الضغوط الدولية على إسرائيل غير كافية لإيقاف الحرب

قال الدكتور أحمد توفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إنه لا توجد ضغوط حقيقية داخلية ضد إسرائيل، موضحا أن الجمهور الإسرائيلي متوحد في حربه ضد الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن الضغوط الدولية ضد إسرائيل لم تصل لمستوى يضغط على إسرائيل لإيقاف الحرب.

الضغوط الدولية تتصاعد ضد إسرائيل

أضاف عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الضغوط الدولية تتصاعد، موضحا أنه توجد محاولة لحصار إسرائيل وتجريدها من كل دعاويها وأكذيبها، لكن لم يصل هذا الضغط إلى الدرجة التي تخشى فيها إسرائيل على نفسها.

ضغوط دول الغرب ضد إسرائيل

أشار إلى ضغوط من دول الغرب تتمثل في أن أمريكا تجبر إسرائيل على عدم استخدام أسلحتها والغرب يرفض تسليمها ذخائره مما يدل على وجود غضب عالمي يتصاعد ضد إسرائيل.