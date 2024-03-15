أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-3-2024 بعد 48 ساعة من الانخفاضات

شهدت أسعار الذهب على مدار اليومين الماضيين سلسلة من الانخفاضات الكبيرة، وهو ما أدى إلى تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر شراءً في مصر إلى مستوى أقل من الـ3000 جنيه، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-3-2024 بمختلف محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، وفقاً للتحديث الأخير الذي أعلنته بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة في محلات الصاغة 3371 جنيهاً، لا تشمل أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في محلات الصاغة 2950 جنيهاً، لا تشمل أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في محلات الصاغة 2528 جنيهاً، لا تشمل أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في محلات الصاغة 23600 جنيهاً، لا تشمل أسعار الضريبة والمصنعية.