تراجع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 55 جنيهًا خلال بداية التعاملات المسائية إذ سجل نحو 2940 جنيهًا مقارنة بما كانت خلال تعاملات الظهيرة 2995 جنيهًا، وفقًا للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب، وهو التراجع الأكبر منذ انهيار الدولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 للمرة الثالثة خلال التعاملات اليومية وفقًا للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب، وكذلك سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع بقيمة 63 جنيهًا إذ سجل نحو 3360 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار 3423 جنيهًا قبل المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 2520 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار ظهرًا نحو 2567 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم، نحو 23 ألفًا 520 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار 23 ألفا و960 جنيها، دون سعر المصنعية والضريبة.